Cumhurbaşkanı yardımcılarına “vekil” şartı

Anayasa değişiklik teklifinin komisyondaki görüşmelerinde dokuzuncu güne gelindi. Geride kalan 8 günde Komisyon, teklifin 12 maddesini tamamladı. Böylece 21 madde olarak sunulan teklif, 18 maddeye indi.

YARGILAMA MECLİS’TE

Yedek milletvekilliğini getiren 5. madde metinden çıkartılırken, Cumhurbaşkanının partisiyle bağının önünü açan madde kabul edildi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde “Doğuştan Türk vatandaşı olma” koşulu da metinden çıkartılarak, “Türk vatandaşı” olunması yeterli olacak. “Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini” düzenleyen 9. Maddeyle ise cumhurbaşkanının üst düzey kamu yöneticilerini ataması ve görevlerine son vermesi kararname ile mümkün olabilecek. Başkomutanlık konusunda da “Cumhurbaşkanı TSK’nın başkomutanlığını temsil eder” cümlesinin başına “TBMM adına” ifadesi eklendi. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ise milletvekili olması, Meclis’te yemin etmesi de metne eklenerek tartışmalı bir durumun oluşmasının önüne geçildi. Bunun yanında Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların soruşturulması ve yargılanması hükümleri de Meclis’in yetkisinde. Meclis’te açılacak genel görüşmelere bakanların katılmasına yönelik de düzenleme yapıldı.

BAKANLIK SINIRLAMASI

Cumhurbaşkanına tanınan kararname yetkisinde tartışma konusu olan “merkezi idare ile ilgili 126.maddesi çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatlarını kararname ile kurma yetkisi”nde de değişikliğe gidildi, Kararname yetkisi bakanlıklar ve bakanlıkların taşra teşkilatını düzenleyen anayasa’nın 106. Maddesi ile sınırlı tutuldu.

6 AYA KADAR OHAL İLANI

Teklifin, 13. maddesi de, değiştirilerek kabul edildi. 13. Maddeye göre, Cumhurbaşkanı seferberlik, savaş gibi hallerde 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir. TBMM gerekli görürse OHAL süresini kısaltabilir veya kaldırılabilir. 14. maddedeki ‘üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir’ hükmü ise 9. maddeye aktarıldı. Ayrıca 15. madde de 11. maddeye aktarıldı. l