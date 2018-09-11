Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ tüm devletlerin güvenliğini tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ terör örgütü sadece Türkiye’nin değil, Makedonya dahil olmak üzere coğrafyamızdaki tüm devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

Oktay, Sheraton Otel'de düzenlenen Makedonya Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Oktay, resepsiyona gelişinde Makedonya’nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski tarafından karşılandı.

Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, Makedonya ve Türkiye ilişkilerinin iki ülke arasındaki tarihi, kültürel bağlar ve yakın akrabalık sebebiyle özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Makedonya ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki mükemmel seviyedeki ilişkilerin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Oktay, Türkiye'nin Makedonya’yı tanıyan ilk devlet olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin Üsküp’te büyükelçi görevlendiren ilk ülke olduğuna dikkati çeken Oktay, "Makedonya'daki Türk toplumu ile ülkemizde yaşayan Makedonya kökenli vatandaşlarımız, ülkelerimiz arasında bir insani köprü vazifesi görmekte, ülkelerimizin siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlamaktadır. Tarihi ve kültürel bağlarımızın oluşturduğu sağlam zemin üzerinde yükselen ikili iş birliğimiz ve toplumlarımız arasındaki yakınlığın, önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlarla pekiştirilebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Oktay, 1992'den bugüne kadar bin 69 Makedonya uyruklu öğrencinin Türkiye'de yükseköğrenim görmek üzere Türkiye burslarından yararlandığını, Türkiye'den bin 300'ün üzerinde öğrencinin de Makedonya üniversitelerinde eğitim gördüğünü aktardı.

"Türk şirketlerinin yatırımları 1,2 milyar doları buldu"

İki ülke arasındaki artan turist trafiğinin kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirdiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılının ilk altı ayında Makedonya’ya gelen Türk turist sayısı 50 bine yaklaşmıştır. Ayrıca, ikili ekonomik ve ticari iş birliğimizin gelişmesi için önemli bir potansiyelin mevcut olduğuna inanıyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2017 yılında yarım milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu rakamı daha da yukarıya taşımak için gerekli irade ve kararlılığı Makedon muhataplarımızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Makedonya’daki Türk yatırımları karşılıklı çabalarımız neticesinde son 10 yılda büyük bir artış göstermiş olup, yüksek sermayeli Türk şirketlerinin yatırımları hali hazırda 1,2 milyar doları bulmuştur. 2012 yılında Makedonya’da faaliyete geçen Halkbank Makedonya'nın 4'üncü büyük bankası konumundadır. Daha fazla Türk girişimcinin Makedonya’ya yatırım yapması için teşviklerimizi sürdürmekteyiz. Öte yandan ülkemizde toplam 10 milyon dolar değerinde sermayeye sahip 150 civarında Makedonya firması faaliyet göstermektedir."

Oktay, TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi aracılığıyla ortak tarihi mirasın yanı sıra Makedonya'nın zengin kültürel mirasını ortaya koyan tarihi eserlerin korunmasına ve restorasyonuna destek verildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TİKA'nın sadece bununla kalmayıp, sağlık, medya, eğitim, altyapı, meslek edindirme, üretim ve ulaştırma gibi çok sayıda projeyle dost ve kardeş Makedonya'nın kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bugüne kadar TİKA tarafından tamamlanan 650 projeyle Makedonya'ya yaklaşık 116 milyon dolar kalkınma yardımı sağlandığını dile getiren Oktay, Mother Therasa Tıp Fakültesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle TİKA tarafından tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

FETÖ ile mücadele

Balkanların güvenliğinin Türkiye'nin her zaman için öncelik verdiği konuların başında geldiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki verimli diyalog, bölgemizde güvenliğin tesisi doğrultusunda büyük önem arz etmektedir. Terörle mücadele, 21. yüzyılın getirdiği sınamalar çerçevesinde ancak devlet ve kurumların uluslararası iş birliğiyle başarılı olabilecek bir çaba halini almıştır. Bu bağlamda, 15 Temmuz'da demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşımızın hayatına mal olan kanlı darbe girişimi sonrasında ülkemizin FETÖ terör örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarına Makedonya'nın verdiği değerli desteğin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz. FETÖ terör örgütü sadece Türkiye’nin değil, Makedonya dahil olmak üzere coğrafyamızdaki tüm devletlerin güvenlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir örgüttür. Bu hain yapı ile mücadelede yapacağımız iş birliği bölgemizin barış ve istikrarının korunmasına önemli faydalar sağlayacaktır."

Oktay, dost ve kardeş Makedonya halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, şahsı ve Türk milleti adına iyi dileklerini sundu.