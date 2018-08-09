Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sel felaketinin yaşandığı Ordu'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.
 
Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
 
Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.
 
Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu Ünye´de Cevizdere köprüsü yıkıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Bir fotoğrafla ünlendiler

Bir fotoğrafla ünlendiler

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Dev kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA