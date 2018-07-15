Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

1. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan aziz Milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. #unutmayacağız — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 14 Temmuz 2018

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çanakkale ruhuyla milli dirilişe vesile olan Türk milletine şükranlarını sunan Oktay, şehitleri rahmetle andı, gazilere uzun ömür diledi.

2. Malazgirt, Sakarya, Kut’ül Amare ve 15 Temmuz’da olduğu gibi Milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır. #unutmayacağız #15TemmuzDestanı — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 14 Temmuz 2018

Oktay, mesajında "Malazgirt, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracaktır." ifadesini kullandı.