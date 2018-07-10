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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın memleketi Yozgat'ta sevinç gösterisi

Eski Başbakanlık Müsteşarı Dr. Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.

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Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması ve Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede yer alması Çekerek ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Kabinenin açıklanmasından sonra caddeye çıkan Çekerekliler, davul zurna eşliğinde araç konvoyu oluşturup klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Erdoğan'a teşekkür etti.

Bozkurt, "İlçemizin yetiştirdiği, her zaman kendisiyle gurur duyduğumuz, verilen işlerde her zaman çok başarılı olan Sayın Müsteşarımız Fuat Oktay Bey'in Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması bizi gururlandırdı. İlçe olarak çok sevinçliyiz, en kısa zamanda ilçemize bekliyoruz." dedi.

AK Parti Çekerek İlçe Başkanı Üzeyir İnce de Erdoğan'ın Çekerek'in değerli bir evladını kendisine yardımcı olarak seçtiği için bir Çekerekli olarak, AK Parti Çekerek ilçe başkanı olarak gurur duyduklarını belirtti.

İnce, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey Türk Hava Yollarında, AFAD'da, Başbakanlık Müsteşarlığında gösterdiği başarıyı fazlasıyla göstereceğine inanıyoruz. Tüm Türkiye'nin Yozgat'ın ve Çekerek'in gururu olacak bundan da eminiz, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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