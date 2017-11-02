Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 2019'da otomobilimizin prototipini istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bugün ortak girişim tanıtım grubu için markası tasarımı mühendisliği üretimi pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesindeki tereddütleri anlayabiliyorum. Hamdolsun bugün tarihi bir adım atıyoruz. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubundan beklentimiz en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olan projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağım. Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Madem ki bu babayiğitlerimiz elini taşın altına soktu bize de destek olmak düşer. Şimdiden ilan ediyorum bu otomobilin ilk taliplisi benim. Bugün burada atılacak imzalar kararlılığımızın nişanesi olacak. Üretilecek otomobilin geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bu otomobil tüm Türkiye'nin birikimi ile ortaya çıkacak.