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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ortak basın toplantısı düzenliyor

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Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısını büyük ölçüde tamamladık. TİKA bu güne kadar sağlık, hayvancılık, güvenlik gibi alanlarda Gambiya faaliyette bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı Türk iş adamlarına destek veriyor. Gambiya FETÖ ile mücadelemize en kararlı desteği veren ülke. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Az önce iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzaladık. Afrika ortaklık politikamız çerçevesinde kıta genelindeki hadiseleri yakından takip ediyoruz.

Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacaktır. Ülkemiz bu vizyon ile Afrika ülkeleri ile iş birliğini ileri taşımakta kararlıdır.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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