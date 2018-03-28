Cumhurbaşkanı’na hakaret 2 kişi gözaltına alındı
Antalya’da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 1’i üniversite öğrencisi 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Akdeniz Üniversitesi öğrenci D.Ç. ile Reklamcı B.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen üniversite öğrencisi D.Ç. serbest bırakılırken, B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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