Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına tutuklama Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.