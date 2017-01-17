Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Nevşehir'de, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
- AA
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Ali A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
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