Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla sözleşmeli çalıştığı kurumun lojmanında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri H.Ü'nün sosyal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiğini belirledi.

Serik ilçesinde sözleşmeli çalıştığı kurumun lojmanında yakalanan H.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.Ü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Survivor'da Serhat Akın ile Eser West'in kavgası!

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Barış Manço'nun niçin bıyık bıraktığına inanamayacaksınız

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Türk kara sularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Çıldırtan anlar

Çıldırtan anlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA