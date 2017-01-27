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Cumhurbaşkanı'na hakaretten 5 kişi tutuklandı

Antalya'da, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ile 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda Ş.H, D.Ö, İ.Y, S.E, Y.Ç, C.Y.A, M.O.O. ve H.A.M. gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ş.H, D.Ö, İ.Y, S.E. ve Y.Ç. tutuklandı. H.A.M. serbest bırakılırken, C.Y.A. ve M.O.O. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 

 

 

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