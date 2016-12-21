Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakarete tutuklama
Antalya'da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Y.D'yi (48) gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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