Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında mahkemenin kararı 4 Ekim'de açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında mahkemenin kararı 4 Ekim'de açıklanacak
- AA
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı.
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