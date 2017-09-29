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Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında mahkemenin kararı 4 Ekim'de açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında mahkemenin kararı 4 Ekim'de açıklanacak

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Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın karar duruşmasının 4 Ekim Çarşamba günü görülmesini kararlaştırdı.

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