Cumhurbaşkanının İzmir fotoğrafı günün karesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingde İzmirlilerle buluştu. Yaklaşık 200 bin kişinin Türk bayrakları ve ‘Evet’ flamaları ile meydana akın ederken, denizden de 300 tekne mitinge destek verdi. Mitinge Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve AK Parti’li milletvekilleri de katıldı.

Siyasiler tarafından da paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecanla beklenen İzmir buluşmasının ardından ise sosyal platformlara bir fotoğraf karesi damga vurdu. İzmirlinin kalp yaptığı ellerinin arasından Erdoğan’ın objektiflere yansıması sosyal medyada siyasiler dahil birçok kişi tarafından paylaşılırken, fotoğraf aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan sevginin en özet karesi oldu. Fotoğrafta İzmirli vatandaş Mehtap Gürbulak ellerini kalp şekline getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kalbin içerisinde kararlı ve dik duruşu ile yer aldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da o anları objektifine taşıyan Fotoğrafçı Dilaver Kişili’ye teşekkür ederek, “Aşkımızı, Güzel İzmir'i, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini anlatan en güzel kare” ifadelerini kullandı.

Binlerce kişiyi buluşturan Gündoğdu mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına basan İzmir, 16 Nisan’da da referandum için destek sözü verdi.