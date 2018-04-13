Cumhurbaşkanı'nın övdüğü ÖSO komutanı: Cihat ruhunu Çanakkale’de şehit olan dedemden alıyorum

Zeytin Dalı Harekatı’na yardım ettiği için Türk silahlı kuvvetlerine ve Suriyeli mültecileri kabul ettiği için Türk halkına teşekkür eden, 4 defa yaralanmasına rağmen, Türkiye’deki tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cepheye koşan ÖSO Komutanı Yasir Abdürrahim, dedesinin Çanakkale şehidi olduğunu anlattı. Yasir Abdurrahim, “Cihat ruhumu, Suriye ordusunda iyi bir general olan babamın Çanakkale’de şehit olan dedemin ve Osmanlı’nın Çanakkale’de haçlı ittifakına karşı yaptığı mücadeleyi bize çok iyi anlattığı için aldım” dedi.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapan, yaralanmasına rağmen cepheye koşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden övgüyle bahsettiği Yarbay Yasir Abdurrahim’i İHA ekibi Afrin’de göğsünde Türk bayrağı ile görev yaparken buldu.

Abdurrahim, İHA mikrofonlarına şunları söyledi:

“Özgür Suriye Ordusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çok teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı Harekatı’na yardım ettiği için Türk silahlı kuvvetlerine ve halkına çok teşekkür ediyorum. Ben buradan Özgür Suriye Ordusu şehitlerinin ve şehit Türk askerlerinin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bize bu barbarlara, PKK’ya karşı yardım ettiği için Özgür Suriye Ordusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Suriyeli mültecileri kabul ettiği için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Askeri malzemelerini bizimle paylaştığı için Türk askerine teşekkür ediyoruz. Zaten Türk askeri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte burada savaştı. Cumhurbaşkanı beni dile getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Zaten Özgür Suriye Ordusu’nda savaşta yaralananlar, kolunu ve ayağını kaybeden çok oldu. Ama şükürler olsun ben dört kere yaralandım tekrar cepheye geldim. Bu bölgeyi parçalamak isteyenlere karşı bizim yanımızda olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Biz Erdoğan için İslam Dünyasının lideri diyoruz. Bir Suriyeli olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz”

“Savaşçılığı babamın Çanakkale ile alakalı gelişmeleri anlatması sayesinde öğrendim”

"Eski bir asker, general olarak, savaşçı ruhunu nereden alıyor?" sorusunu Abdurrahim, “Babam, Suriye rejiminde bir generaldi. Çok şükür, o bize vatanı müdafaa şuurunu verdi. Namusumuzu müdafaa etmeyi babamdan öğrendim. Babam bana, milletime, devletime, namusumuza sahip çıkmayı öğretti. İslam dinine uygun olarak yetiştirdi. Babam Çanakkale Savaşında yer alan dedem ile alakalı hatıraları anlatırdı. Özellikle Çanakkale ruhunu bize çok iyi öğretti. Çanakkale’de çok şehitler verdik. Osmanlı tebaası olduğumuz için Halep, Şam gibi Osmanlı vilayetlerinden Çanakkale’de çok asker vardı. Şimdi Suriye’de tarih Çanakkale’deki gibi teşekkür ediyor. Bu terör ve işgalcileri temizlemek için şimdi Anadolu’dan gelen Müslüman kardeşlerimiz ile, Türk ordusu ile birlikte Suriye’de haçlı ittifakına karşı göğüs göğüse çarpışıyoruz. Savaşçılığı babamın Çanakkale ile alakalı gelişmeleri anlatması sayesinde öğrendim. Afrin için görev yapmaya gelen Türk arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” diye cevapladı.

“Biz cihat için yola çıktık”

Komutan Abdurrahim terör örgütlerinin yaptığı suikast ile ilgili, “Bu bizim şehadet nişanımızdır. Ölümden hiç korkmuyoruz. Biz terör örgütlerini bu topraktan temizlemek için çatışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük temennimiz şehit olmaktır. Bu PKK ile PYD’nin konuştuğu konuları bitireceğiz. Biz cihat için yola çıktık. Biz ölmeyi yaşamaktan daha fazla seviyoruz” ifadelerini kullandı. Harekatta 4 kez yaralandığını söyleyen Abdurrahim, “Bu yaralanmalar bizi durduramayacak. Bilakis bize mücadeleye devam kuvveti veriyor. İşgalcileri topraklarımızdan çıkartmak için daha fazla şevk veriyor. Heyecan veriyor. Ayakta durduğum müddetçe savaşı terk etmeyeceğim” dedi.

Türk milletine, askerine ve Cumhurbaşkanına mesajı

Türk milleti ile Suriye milletinin tek millet olduğunu söyleyen Komutan Abdurrahim, “Türk milleti ile Suriye milleti kardeştir, tarihi beraberdir. Savaşa devam edeceğiz. Bölgeyi PKK’dan temizleyeceğiz. Topraklarımızdan çıkarttık. Sokmayacağız da. Türk Silahlı Kuvvetlerine bize destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Türk halkına da Suriye’den gelen mültecilere sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Özgür Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri omuz omuza verdik. PKK’lıları Suriye topraklarından def ettik” diye konuştu.