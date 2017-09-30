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Cumhurbaşkanı'nın programında AK Partili vekil Taşkesenlioğlu baygınlık geçirdi

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplantıdan önce tansiyonu düşen AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu rahatsızlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Erzurum İl Danışma Toplantısı'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan AK parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu aniden rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Partililer tarafından kaldırılan Milletvekili Taşkesinlioğlu koltuğa alınarak bir süre dinlendi.
 
Tansiyonun düştüğü öğrenilen Taşkesenlioğlu bu programın ardından MNG alış veriş merkezinin açılış törenine iştirak etti.

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