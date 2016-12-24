Cumhurbaþkanlýðý Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe: Anayasanýn dokunulmayan 15-20 maddesi kaldý

Tüketiciler Birliði Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen 'Yeni Cumhurbaþkanlýðý Modeli Ne Getiriyor' konulu konferans düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Cumhurbaþkanlýðý Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe, Tüketiciler Birliði Genel Baþkaný Mahmut Þahin ve davetliler katýldý. Konferansta konuþan Cumhurbaþkanlýðý Baþdanýþmaný Þükrü Karatepe, 1982 anayasasýnýn askeri bir anayasa olduðunu söyleyerek, bu anayasayý kimsenin istemediðini dile getirdi. Karatepe, "Yeni Anayasa süreci ve yapýlan teklif ne getirir konusunda sohbet edeceðiz. Neden yeni bir Anayasa Türkiye’ye gerekli sorusunun cevabýný aramaya baþlayacaðýz. Yeni Anayasa ise neden baþkanlýk sistemi ikinci sorusunu açmaya çalýþacaðým, mevcut teklif nasýl hazýrlandý sorusuna açýklýk getirmeye çalýþacaðým, teklif içeriði ana hatlarýyla nelerdir ve bu yeterli mi konularýný tespit ettim. Ben bu teklifin hazýrlanmasýndaki komisyona baþkanlýk yaptým. Yeni anayasa neden gerekli diye soracak olursanýz, bu 1982 anayasasýyla alakalý bir durumdur" ifadelerini kullandý.

1982 anayasasýndan kimsenin memnun olmadýðýný kaydeden Karatepe, "1982 anayasasýndan memnun olunmadýðýný, bütün siyasi görüþlerin ve her birimizin bundan rahatsýz olduðunu biliyoruz. Bu anayasa her þeyden önce bir darbe anayasasýdýr. Darbeciler yaptýðý için kötüdür. Darbeciler bir defa modasý geçmiþ bir metotla hazýrlamýþlar. Türkiye’nin çok ciddi bir katý kominizim tehlikesi var ve bunun karþýsýnda baþka ideolojiler var. Bu çatýþmalarý hesaba katarak yapmýþlar. Böyle olunca da çok katý bir anayasa yapmýþlar. Bir ideoloji doðrultusunda yani hepsini beraber yaþatan bir metin olmasý gerekirken onlar sadece belli bir ideoloji doðrultusunda bakmýþlar ve o ideolojiye mensup olanlarýn hakkýnýn olduðunu, diðerlerinin ise olmadýðýný düþünmüþler" diye konuþtu.

Yeni anayasa çalýþmalarýný deðerlendiren Karatepe, "Þimdi anayasanýn dokunulmayan 15-20 maddesi kaldý. Onun dýþýnda tamamýna dokunuldu. Tamamý elden geçiyor. Böyle bir metin ortaya çýktý. Bu metin deðiþecek ve bu metine göre þöyle bir durum ortaya çýkacak. Bir defa yasama yürütmeden ayrýlýyor. Biz vatandaþ olarak sandýða gidiyoruz ve oy veriyoruz" þeklinde konuþtu.