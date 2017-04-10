Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Karatepe'den sert tepki: Çok ahlaksızca bir çarpıtma

Yazısının çok ahlaksızca bir şekilde çarptırıldığını söyleyen Karatepe, “Çok ahlaksızca bir çarpıtma. Bugün ya da yarın bir güç çıkar biz anayasayı değiştireceğiz, Türkiye’yi federal yapıya götüreceğiz derse elimden ne gelirse tüm meşru araçları kullanarak mücadele ederim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi'nde “Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi” başlıklı makale yazısının ardından ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Sözlerinin ahlaksızca bir şekilde çarptırıldığını kaydeden Kartepe, Ankara’dan İstanbul’a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Tartışmalara yol açan yazısını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi için yazdığını hatırlatan Karatepe, “Bu yazının konusu kısaca bütünşehir uygulamasına geçtikten sonra belediye kavramının, 'bütünşehir’leri açıklamaktan uzak olduğu üzerine kuruluyor. Belediye dediğimizde Türkiye’de biz belde halkının gündelik mahalli ihtiyaçlarını karşılayan teşkilatları kabul ediyoruz. Halbuki bugün Türkiyemizde başta İstanbul, Ankara, Mersin gibi büyükşehirlerimiz, artık mahallenin müşterek ihtiyaçları, yani yerel ihtiyaçlar karşılanmıyor. Bu şehirlerimizin hepsi ülkemizin her tarafına ulusal planda hizmet veriyor. Hatta İstanbul, Türkiye sınırlarını aşarak her tarafa hizmet veriyor. Böyle olunca artık şehir yönetimini anlatırken ilçelere belediye kavramı kullanmak lazım, büyükşehir yönetimleri yerine de şehir yönetimi veya büyükşehir yönetimi demek gerekir dedim” dedi.

“EYALET VE BENZERİ FEDERAL YAPILI DEVLET SİSTEMİNE TÜRKİYEMİZ İÇİN KESİNLİKLE KARŞIYIM”

'Bütünşehir' uygulamasına geçilen yerlerde il özel idarelerinin kapanacağını belirten Karatepe, “Buradan hareketle bütünşehir uygulamasıyla Türkiye’de tek meclisli şehirlere geçildi. Bundan sonra diğer şehirlerimize de aynı statü uygulanırsa, başkanlık sistemi nasıl tek başlılık getiriyorsa şehirlerimizde de tek başlılık uygulamasına geçilmiş olur dedim. Buradan hareketle insanlar güya ben eyalet istemişim. Ya da zihnimin arkasında bu varmış gibi tuhaf yorumlar yapıyorlar. Çok ahlaksızca bir çarpıtma. Sürekli bu konularda konuşurum. Herkes bilir ki ben üniter devletten tarafım. Kesinlikle eyalet ve benzeri federal yapılı devlet sistemine Türkiyemiz için kesinlikle karşıyım. Bugün ya da yarın bir güç çıkar biz anayasayı değiştireceğiz, Türkiye’yi federal yapıya götüreceğiz, eyalet sistemi kuracağız derse onlara karşı elimden ne gelirse tüm meşru araçları kullanarak mücadele ederim. Ben kesinlikle üniter devletten yanayım. Türkiye için hiçbir türlü federatif ve eyalet sistemini kabul etmem. Edilmesine de karşı çıkarım” diye konuştu.

(YM-CC-Y)