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Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız

ABD'nin alçak kur saldırılarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Ekonomik savaşı millet ve devlet birlikte kazanacağız' denildi.

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 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
 
Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.
 
Bakan Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi
 
"Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değil"
 
Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.
 
Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.
 
"Piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez"
 
Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.
 
"Bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız"
 
Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!

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