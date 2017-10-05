Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava sahaları da sınırlar da kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleriyle ilgili mahkeme kararının dün açıkladığını hatırlatarak, "Bu dünya, etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil, dürüst değil. Bu ülkeyi parçalamak, bölmek için bu adımları attılar ve mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen bazı kanaat önderlerini kabul etti.

İstişare etmek, hasret gidermek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, gerek bu şehirlere yaptığı ziyaretlerde gerekse Ankara'da çeşitli vesilelerle görüştüklerini dile getirdi. Erdoğan, "Bu tür buluşmalarda hem kendi görüşlerimizi hem bunun yanında sizlerin görüşlerini dinleme, elde etme fırsatını buluyor, böylece geleceğe yönelik istikamet belirlemede kendi hatlarımızı tayin ediyoruz." diye konuştu.

Ülkenin hemen hemen tüm kritik karar süreçlerinde kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, "Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda sizlerin de katkılarını, desteklerini alarak yolumuza devam ettik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, milletle, onun temsilcileri olarak gördüğükleri kanaat önderleriyle istişare ettikleri hiçbir konuda nedamet yaşamadıklarını, herhangi bir pişmanlık duymadıklarını vurguladı.

Ülkede ve bölgede çok önemli hadiselerin yaşandığı hassas bir dönemde bir kez daha kanaat önderleriyle istişare ihtiyacı duyduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün sizlerle yapacağımız fikir teatisinin, önümüze yeni ufuklar açmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. İçinde bulunduğumuz kadim coğrafya, gerçekten de sancılı, çalkanltılı ve meşakkatli bir dönemden geçiyor. Kartların yeniden karıldığı, haritaların yeniden masaya konulduğu bir sürecin içindeyiz.

Geçtiğimiz asırda olduğu gibi bu dönemin parolası da 'Böl, parçala, yönet, hatta yut.' Küresel sömürge odaklarının yıllardır elde ettikleri veya el attıkları her yerde başarıyla uyguladıkları bu taktik bir kez daha bölgemizde tedavüle sokulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde hemen yanıbaşımızda tüm ikazlarımıza ve itirazlarımıza rağmen oluşturulmaya çalışılan terör kantonları bu karanlık projenin bir parçasıdır."

Erdoğan, birçok yerde aynı planın farklı istismar araçları üzerinden hayata geçirilmek istendiğine işaret etti.

Bundan bir asır önce dönemin sömürgecilerinin, Osmanlı devletini "kolay yutulan parça" haline getirmek için ulusçuluk kartını açtıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Günümüzde de aynı aktörler tüm bölgeyi etnik ve mezhep taassubu üzerinden şu anda dizayn etmeye çalışıyorlar. Figüranlar değişmekle babaların yerini oğullar, zalimlerin yerini başka zalimler almakla beraber senaryo, aynı senaryo, o değişmiyor. Her zaman yaptıkları gibi bugün de birilerinin kulağına hoşlarına gidecek teklifler fısıldanıyor ama dışarıya başka başka şeyler söyleniyor. Fakat bu sözler hiçbir zaman tutulmamış, hayaller hiçbir zaman gerçeğe dönüşmemiştir." diye konuştu.

- "Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahrip edilen kardeşlik, güven ve huzur ikliminin yerine barışın, esenliğin, güvenliğin konulduğunun da asla vaki olmadığını söyledi.

Yaşanan kaosun ardından elde kalan tablonun, senaryonun asıl sahipleri dışında hiç kimseye mutluluk ve refah getirmediğinin altını çizen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uğruna ihanetlerin sergilendiği hevesler kursaklarda kalırken ortaya çıkan parçalanmışlık sınırları çizenler dışında hiç kimseye kazanç sağlamamıştır. Aradan geçen onca süreye rağmen komşular arasındaki güvensizlikler, çekişmeler, iç savaşlar, sefalet ve daha nice sorunlar bölgenin yakasını bırakmamıştır. Bölgemizde bir türlü kapanmayan yaraların esas sebebi işte budur."

Tarihin, bir ibret vesikası olduğu kadar istikbalin de pusulası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey! Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi, tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" dizelerine hatırlattı.

Erdoğan, tarihin ibret alanlar için değil almayanlar için tekerrür ettiğini belirterek, "Bunun için bizim tüm imkanlarımızla geçmişteki hataların tekrarlanmaması için gayret göstermemiz gerekiyor." dedi.

- "Cezasını, ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye yönelik bu kanlı senaryonun önündeki en büyük engelin hiç şüphesiz Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Bu oyunun başarılı olabilmesi ancak Türkiye'nin zayıflamasına, tökezlemesine ve düşmesine bağlıdır. Çünkü güçlü Türkiye, bölgesel huzur ve istikrarın güvencesi demektir. Dış politikada etkin Türkiye, 'Kurulan tezgahı, sahiplerinin başına geçiren ülke' demektir." dedi.

Ekonomik bakımdan kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'nin, aynı zamanda tüm kardeş ve dostlarının da aydınlık geleceğin de müjdecisi demek olduğunu belirten Erdoğan, bunun için Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığını kaydetti.

Erdoğan, "Biz, ülkemize çizilen sınırlara eyvallah demediğimiz, gücümüzü sadece milletimizden aldığımız bu güvenle üzerimize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini yırtıp attığımız için hedef alınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gezi olayları, 17/25 Aralık yargı-emniyet darbesi, bölücü örgütün çukur eylemleri ve son olarak 15 Temmuz hain kalkışmasının, Türkiye'nin önünü kesme planının farklı kesimler eliyle yürütülen safhalarından ibaret olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte buyrun, 15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleriyle ilgili mahkeme kararını dün açıkladı. Bu dünya, etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını, ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil, dürüst değil. Bu ülkeyi parçalamak, bölmek için bu adımları attılar ve mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Hukuk yoluyla her türlü adımı atacağız.

Suriye'de ve Irak'ta oynanan bölme, parçalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacı, Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyeti sadece fiziki sınırlarımızdan ibaret de değildir. Burada ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle, diğer saldırıları nasıl boşa çıkardıysak bu oyunu da bozacağız, hiç şüphem yok."

Erdoğan, bölgedeki çatışmaların, acıların, gözyaşlarının hiç dinmediği yerlere işaret ederek, "Hiçbiri de Türkiye'den daha güçlü değildi, hiçbiri de Türkiye'den daha büyük değildi, hiçbiri de Türkiye'den daha zengin değildi. Tek parçayken bile istikrarı ve huzuru yakalayamamış bu bölgelerin, şimdi paramparça bir haldeyken çok daha iyi hale geleceğini beklemek akıl karı değildir. Çünkü bizim gücümüz unutmayın, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye ifade ettiğimiz sağlam temellerimizden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir, sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gidecekesin, nasıl çıkacaksın? Buyurun, şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen bazı kanaat önderlerini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücünün "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye ifade ettikleri sağlam temellerden kaynaklandığını söyledi.

Bu temellerden tek birine bile halel gelmesine izin vermeyeceklerini, hiçbir vatandaşın bunlardan tek biriyle dahi irtibatını koparmasına veya zayıflatmasına rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Budur bizim çıkış yolumuz." diye konuştu.

Kanaat önderlerine, "Kardeşlerim, bugün sizlerle açık yüreklilikle konuşacağım. Gizli saklı hiçbir şey olmayacak." diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgemizin ve ülkemizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına biz müsaade edemeyiz. '16 yaşımda benim hayallerim vardı. İşte şimdi o hayallerimi gerçekleştirdim. Bunun, bundan sonrası beni çok da ilgilendirmiyor.' havasına girmek kuru hayaldi. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir, sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gidecekesin, nasıl çıkacaksın? Buyurun, şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?

Bir devleti yöneten bu şeyleri böyle çocukça değerlendirir mi? Devlet yönetiyorsun, eyalet devleti de olsa, eyalet yönetimi de olsa bu, bir yönetim. Duygusal olarak kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılır mı? Senin yanı başında 350 kilometre Türkiye var."

Erdoğan, Barzani'ye, başbakanlığı döneminde memurlarının maaşlarını ödeyemediği için 2 milyar dolar kredi açtığını, Kuzey Irak'taki petrolün taşınması noktasında boru hattının da aynı şekilde çalıştığını hatırlattı.

- "Otur oturduğun yerde"

Barzani'ye, "Peki sana bu hakkı kim veriyor?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece arkanda İsrail var. Sağ tarafına Fransa'nın eski dışişleri bakanını almışsın, sol tarafına da bir başka Yahudi'yi almışsın ve onlarla beraber masa üstünde çalışma yapıyorsun. Onlar sana dost değil. Onlar bugün senin yanında olur, yarın yok olurlar. Sen bize bakacaksın. Niye o memurunun maaşını ödeyemediğin zaman onlara gitmedin? Niye onlardan o zaman bir destek alamadın? Onlar sana bu destekleri yapsaydılar... İşte bu nasıl bir anlayışla buranın yönetildiğini gösteriyor. Eyvallah, dört dörtlük bir nankörlük. Hele hele DEAŞ'la mücadelenin sebep olduğu kaosu fırsata çevirmek asla kabul edilemeyecek bir davranıştır."

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki hiçbir etnik veya dini grupla sorununun, sıkıntısının olmadığına dikkati çekerek, "Benim ülkemde bunca benim Kürt kardeşim var. Benim onlarla bir sorunum yok ki ama bu ne diyor? 'Bu benim, 16 yaşımdan beri hayalimdi.' diyor. Yahu laf mı? Otur oturduğun yerde. İşte Irak'ta, Irak bölgesel, yerel yönetimin başındasın. Her şeyi alıyorsun, veriyorsun, gidiyor, geliyor. Bütün altyapı, üstyapıyla farklı bir orada yönetim var. Ve maalesef ciddi bir faturayı orada yaşayan tüm Kürt'ü, Türkmen'i, Arab'ı, Ezidi'si, Süryani'si, hepsine böyle bir faturayı kesti." ifadelerini kullandı.

- "Biz kapıları kapadık mı?"

Bir dostunun, "(Irak'ın kuzeyinde) Bir arabaya bindik. 'Oyunu nereye verdin?' diye sordum. 'Evet.' dedim diyor. 'Peki burada sıkıntılar başlarsa ne yapacaksın?' diye sordum şoföre. 'Çoluğu çocuğu alacağım, Türkiye'ye gideceğim.' dedi." şeklindeki sözlerini aktaran Erdoğan, "Görünen köy klavuz istemez ki. Zaten durum bu. Başka yapılacak bir şey yok ama maalesef baştaki bu işi düşünmüyor. Türkiye, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de daima başı sıkışanların kapısını çaldığı, ilk sığındığı güvenli liman durumundadır, böyle olmaya da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şu anda 3,5 milyon Suriyeli ve 250 bin Iraklının Türkiye'de olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz kapıları kapadık mı onlara? Ve biz ayırt ettik mi? Bunların içinde Kürt'ü, Türkmen'i, Ezidi'si, Süryani'si, hepsi var. Niye? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Nasıl biz Allah'ın kuluysak onlar da Allah'ın kulu. Biz değişiklik yapamayız, biz başka ülkelere benzemeyiz, biz farklıyız. Şimdiye kadar özellikle bölgemizde yaşanan her krizde köken, dil, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan tüm kardeşlerimize sahip çıkmanın gayreti içinde olduk. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadık. Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin ne zaman başı derde girse yanlarında daima Türkiye'yi, Türk milletini buldular."

Körfez savaşlarından DEAŞ saldırılarına kadar Türkiye'ye sığınan yüz binlerce kişinin bağra basılıp, ekmeğin, suyun paylaşıldığını hatırlatan Erdoğan, "Eskiden beri Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar nerede derde düşen, zulüm gören bir kardeşimiz varsa sığınağı bu topraklar olmuştur. Bunu yaparken de hiçbir maddi karşılık beklemedik, beklemiyoruz. Kardeşlik ve komşuluk hukukunun bir gereği olarak yaptığımız hiçbir işten hamdolsun pişman da değiliz. Hani bizde güzel bir söz var ya: 'Balık bilmezse, halik bilir. Olay bu." şeklinde konuştu.

- "Sadece insan görüyoruz"

Bu inançla bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, Türkiye'nin kapısına geleni geri çevirmeyeceklerini, mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, insanı "eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi" gördüklerini söyledi.

"Biz mazluma bakarken Kürt, Tükmen, Arap, Çerkez, Tatar görmüyoruz. Sadece ve sadece insan görüyoruz, can görüyoruz. Hepsinden öte, kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz için de aynısını talep etiyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye ile tüm bölgede barış, esenlik, herkes için huzur, güven ve emniyet istediklerini ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin referadum kararına karşı koyduğu tepkinin ne Kürtlerle ne Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz Irak'ın birliğine, bereberliğine ihtiyacı olduğu bir dönemde hiçbir gereği ve zorunluluğu yokken üstelik de ülkemize danışılmadan böyle bir teşebbüste bulunulmuş olmasıdır. Bu, Irak'ın toprak bütünlüğüne bir defa bir ihanettir."