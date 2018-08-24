Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye'nin kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını' bildirdi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun paylaşımında, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur." değerlendirmesinde bulundu.
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