Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi önünde intihar giriþimi
Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi önünde bulunan üst geçidin üstüne çýkarak intihar giriþiminde bulunan þahýs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarýndan indirildi.
- ÝHA
Beþtepe Caddesi Üstgeçit Köprüsü üstüne çýkarak intihar giriþiminde bulunan K.M.D., polisi alarma geçirdi. Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi güvenliðini saðlayan polislerin müdahale ettiði olayda, köprü korkuluklarýndan sarkan þahýs ikna edilmeye çalýþýldý. Uzun süren ikna çalýþmalarý sonuç vermeyince þahsýn bir anlýk dalgýnlýðýndan faydalanan polis, müdahale ederek þahsý köprü korkuluklarýndan indirdi. Polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarýndan indirilen þahýs, kýsa süreli baygýnlýk geçirince ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Yapýlan kurtarma çalýþmasý esnasýnda yol uzun süre trafiðe kapatýldý.
K.M.D.'nin Van’da askerlik yaptýðý ve kendisine üstün baþarý belgesi verilmediði için intihar giriþiminde bulunduðu iddia edildi.
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