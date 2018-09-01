Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Yıldız atandı
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız atandı.
- AA
Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert'in görevinden alınmasıyla boşalan bu göreve ise Neşe Çıldık atandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.