Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP sövücüsü Tezcan'a tepki gösterdi: Ana muhalefet adına utanç vesikasıdır

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN'IN AÇIKLAMASI

"Biz hukuki yolları harekete geçirdik suç duyurusunda bulunduk. Bu tür ifadeler ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Milletin iradesine saygısızlıktır. Yüzde 52 oyla seçilmiş cumhurbaşkanına siz diktatör faşist diyemezsiniz. Devletin başı olarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı her tür saldırıyı püskürtmek için mücadele eden lidere bu tür yakıştırmalar yapamazsınız. Bu tür söylemler üzerinden Türkiye'de başka karışıklıkları ortaya çıkartmaya dönük adımlar olduğunu biliyoruz. Bu tür seviyesiz hakikatle ilgisi olmayan ifadelerden muhalefetin de kaçınmasıdır.

ABD'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün gece meydana gelen New York'taki terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu tür saldırılar meydana geldiğinde yalnız kurt değerlendirmeleri yapılırken kişinin adı Müslüman ise İslam terörizmi radikal terörizm ifadesinin kullanılmasını çok büyük yanlış olarak görüyoruz. Terörün dini dili ırkı coğrafyası olmaz.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Enflasyon konusunda rakamların daha da düşürülmesi için yoğun bir çalışma sürüyor. Enflasyon verilerinin 2018'in ilk yarısından itibaren ciddi düşüşe geçeceğini ifade edebiliriz.

KUZEY IRAK'TAKİ TARTIŞMALI REFARANDUM

Erbil yönetiminden herkesin beklentisi bu referandumu yokmuş hükmünde bir çerçeveye oturtmaları ve yollarına devam etmeleri.

RUSYA'NIN ASTANA SÜRECİNE PYD'Yİ DAVET ETMESİ

Bir emrivaki gibi bir şeyin olduğunu arkadaşlarımız ilettiler. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. PYD ve YPG PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. O sorun yerinde büyük oranda çözüldü. Bundan sonra da bu tür girişimleri hoş karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.''

BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTIYA İLİŞKİN DAVADAKİ TAHLİYELER

Gerhard Schröder, Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir dostudur, kendisi Almanya Şansölyesiyken iki başbakan olarak çok yakın çalıştığı bir kişidir. Zaman zaman da görüşürler. Özel görüşürler, siyasi konuları görüşürler, Avrupa, Almanya ilişkilerini görüşürler ve diğer konuları görüşürler. Fakat o görüşmeyi bu tahliyelerin bir ön görüşmesi ya da bir hazırlığı olarak değerlendirmek büyük bir hata olur. Bu son tahlilde bir yargı sürecidir.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim gündemimizde yok. Bunu ısrarla ifade ettik. Milletimizi erken seçim tartışmalarıyla yormak gibi bir niyetimiz yok. Bunun takvimi az çok bellidir. 2019 yılı içinde Mart ayında yerel seçimler, Kasım ayında başkanlık seçimleri yapılacaktır, parlamento seçimleri eş zamanlı olarak. Bu takvim bellidir. Burada zihinleri bulandırmaya, piyasaları bulandırmaya gerek yok."