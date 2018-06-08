Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 7 caminin kapatılması bu ülkedeki ırkçı dalganın sonucudur

<p> Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'da 7 caminin kapatılmasına tepki gösterdi. Kalın, "7 caminin kapatılması bu ülkedeki ırkçı dalganın sonucudur. Amaç Müslümanların ötekileştirilmesini sağlayarak siyasi kazanç elde etmek." dedi.</p>
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