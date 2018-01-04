Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya yönelik bir kumpastır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Turizmde ciddi ivme kazanıldı. Döviz konusunda birçok spekülasyon yapıldı. Bunların doğru olmadığını görüyoruz. Dış ticaret konusunda pozitif ivmenin de devam edeceğini düşünüyoruz.

Yarın Cumhurbaşkanımızın Fransa'ya bir ziyareti olacak. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak. Fransa Almanya'dan sonra en büyük ticaret ortaklarımızdan biridir.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Sayın Macron dün basın ile bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda bir değerlendirme yaptı. Açıklamasının bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Yargı ile ilgili konular yargı uhdesindedir. Zaman zaman Avrupalı dostlarımızın güvenlikle ilgili konuları tam kavrayamadığını görüyoruz. Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele etmektedir.

Biz Türkiye'de 15 Temmuz darbesini geçirdik. Bunu ısrarla Avrupalı dostlarımıza anlatıyoruz. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Burada ifade özgürlüğü söylemi üzerinden terörle mücadeleye gölge düşürmeye çalışan çevrelerin Türkiye'nin gerçeklerini daha iyi anlamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

HAKAN ATİLLA DAVASI

Hakan Atilla davasında jüri karar verdi. Skandal davanın skandal kararıdır. Baştan beri kumpas olduğu açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmelidir şu anda. FETÖ'nün ABD hukuk sistemini kurduğu bağlantılar üzerinden ne kadar istismar edeceğini merak ediyoruz. Baştan düşmesi gereken bir mahkeme süreci söz konusu. Tanık olan kişi her türlü yalanı söylemek zorundayım diyor.

Eski bir polis de bu sahte delilleri mahkeme salonuna getirdiğini söylüyor ama dava devam ediyor. Şu anda bu davaya bakan hakim 2 yıl önce FETÖ'cü kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor, ağırlanıyor. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda, iddialara baktığınızda bunların Türkiye'nin iç işlerine müdahale olduğu ortadadır. Mahkeme süreci devam ediyor. 11 Nisan'da hakim kararını açıklayacak. Temyiz yolu açık. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bunun utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Milletimiz oynanan oyunu açık ve net görmektedir.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Cumhurbaşkanımız dün Ruhani ile görüşme yaptı. Ruhani'nin de ifade ettiği gibi vatandaşların gösteri hakkı vardır. Ama vandalizme varacak eylemlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Birileri İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bu ters tepecektir. Atılan tweet'lerle İran toplumunun huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmiyoruz. Meşru bir şekilde bu sorunun aşılacağını ümit ediyoruz. İran'ın barış ve huzuru bizim için büyük önem arz etmektedir.

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE DEĞİL"

Birileri heralde yine toto loto yapıyor. Şu anda gündemde bir kabine değişikliği söz konusu değil. İyi işleyen bir hükümet var. Ülkenin meselelerine hakim. Gece gündüz çalışan bir hükümet var. Gündemde böyle bir şey yok.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Gerekli açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. KHK'da bir muğlaklık olmadığı 15 Temmuz olayları ile sınırlı olduğunu ifade etti. 1.5 yıl önce resmi görevlilerle ilgili çıkarılan yasanın sivillerle ilgili çıkarılması neden mesele oldu buna bakmak lazım. Gerekli açıklamalar yapıldı. İstismara açık bir durum olmadığı ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve parti sözcümüzün (Mahir Ünal) çizdiği çerçeve bellidir, ilave edeceğim yeni bir şey yok.

"RUS ASKERİ TÜRKİYE'DE KONUŞLANMAYACAK"

Asker konuşlanması söz konusu değil. Ama teknik işbirliği, bilgi paylaşımı, eğitim alanında bir trafik olacaktır. Şu anda da bir trafik var. Ama bunu Rus askerinin Türkiye'de konuşlanması olarak ifade etmek doğru değil. S-400 ile ilgili tasarrufumuzu Türkiye Rusya'ya yaklaşmaya başladı yaklaşımlarını kabul etmemiz mümkün değil. Ulusal çıkarlarımız çerçevesinde bu kararları kendimiz veririz. Bu bir savunma sistemidir ve Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır. Diğer alternatifler çıkarlarımızla uyumlu hale getirilirse bunu değerlendiririz.

"KHK'LAR MECLİS'E GELECEK"

OHAL'de çıkarılan KHK'lar devletin kendi işleyişiyle ilgilidir. KHK'ların öncelikli hedefleri budur. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan olağanüstü halin bertaraf edilmesinden sonra bu kanunlar Meclis'e gelecek. Burada bir muğlaklık söz konusu değil. OHAL'in süreci ihtiyaçlara göre değerlendirilir. KHK'ların Meclis'e gelmesi kanuni bir zorunluktur.

"GEREKLİ DÜZENLEME YAPILACAK"

"Mor beyin" meselesinden önce bununla ilgili bir mekanizma vardır. İşinden atılanlar komisyona başvurabiliyor. İadeler de benzer şekilde KHK çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Gerektirirse, büyük ihtimalle gerektirecek, bununla ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

BAKAN SOYLU'NUN "BACAKLARINI KIRIN" SÖZLERİ

Bu ifadeler uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifadesidir. Polislere en kararlı şekilde mücadele edin çağrısı yapıyor. Bunu emniyet görevlilerine söylüyor. Bunu başka yere çekmek, ancak kötü niyetle izah edilebilir. Bu mücadelede kararlılık vurgusu önemlidir.

SİLAHLI KAMPLAR İDDİASI

Bir partinin genel başkanının silahlı kamplar iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimsenin kamp kurduk, güvenlik sağlayacağız gibi bir pozisyona yönelmesi söz konusu dahi olamaz. Bu iddialar ortaya atılıyor ama hiçbir delil görmüş değiliz. Bu açıklamaları yapanların niyetlerini az çok tahmin edebiliyoruz. Kanunlar neyi emretmişse güvenlik güçlerimiz görevlerini büyük bir kararlılıkla ifa etmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu soruya Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tekrar ederek, "Şimdilik gündemimizde böyle bir şey yok" demek istiyorum.