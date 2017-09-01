Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Dünyanın sessizliği bir utanç tablosudur

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Arakan'da yaşanan insanlık dramını sona erdirmek için her düzeydeki yoğun çaba ve girişimlerin devam ettiğini belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kapsamda temaslarının sürdüğünü vurguladı.

Kalın, insani yardımların ulaştırılması için Myanmar ve Bangladeş makamlarıyla temasların sürdürüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti: