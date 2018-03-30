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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Etienne ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Philippe Etienne ile görüştü.

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Kalın ile Etienne'nin görüşmesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kalın, Twitter'daki hesabından Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesini eleştiren paylaşımda da bulunmuştu.

Paylaşımında, Türkiye'nin terör örgütü karşısındaki duruşunun açık ve net olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin de aynı tavrı sergilemeleri gerektiğini belirten Kalın, "Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." ifadesine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında, konuya ilişkin, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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