Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İslamofobik yaklaşımlar başka felaketlere yol açabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya Suriye çağrısı: Adil davran neden Suriye'ye gelmiyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Niye gelmiyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Mersin'den söz istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 2019'a kadar her eve girmeye, her gönüle dokunmaya hazır mıyız? Geçtiğimiz 15 yılda tüm şehirlerimizde olduğu gibi Mersin'e de büyük yatırımlar yaptık. Tam 27 katrilyon Mersin'e yatırım yaptık. Dünyanın beşten büyük olduğunu bugün anlamayanlar er yada geç anlayacaklar.

Mersin'i İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra bölgesindeki merkezlerle de bağlayacak olan hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz.

İHTİYAÇ OLDUĞUNDA ÇAĞRI YAPACAĞIM

Şu an itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. İhtiyaç olduğunda önce ben yola çıkacağım sonra sizlere çağrı yapacağım. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor

Biz milletimizin lafa değil icraata baktığını çok iyi biliyoruz. Sizlerin karşısına icraatlarımızla çıkmaya devam edeceğiz.

Dün bu toprakları düşmana dar eden Mersinliler bugünde aynısını yapıyorlar. Mersin'in anaları evlatlarını sadece bal ile değil aynı zaman da bayrak sevgisi, vatan sevgisiyle de yoğuruyor. Mersinin anaları sadece evlat değil aslan parçası da doğuruyor.

900 KİLOMETRE ALAN TEMİZLENDİ

Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Etkisiz hale gelen terörist sayısı 3213 oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanlarımız destan yazıyor. Şu ana kadar 900 KM alan teröristlerden temizlendi.

Bizim Suriye'de tek bir amacımız var. O da sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından atmak. Onlar zannettiler biz ilerleyelim, Türkiye seyreder. Artık eski Türkiye yok. O senin dediğin Türkiye eski'de kaldı. Vicdanımızı, ahlakımızı rafa kaldırmış olsak Afrin'i ele geçirmek 3 gündü. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Yıkmanın yok etmenin peşine düşmedik. Tarihimiz boyunca yaşatmanın peşinde koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz.

Terör örgütünün ve onu destekleyenlerin Suriye'de neyi amaçladıklarını çok iyi biliyoruz. Onun için de onların üzerine üzerine gidiyoruz. Ama kimse bize yanlış bakmasın. Eğer bize yanlış bakarlarsa o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur.

NATO'YA SURİYE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) ile Fransa merkezli İslamofobi'ye Karşı Kolektif'in (CCIF) iş birliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle Clarion Hotel İstanbul'da düzenlenen "İslamofobi ile Mücadele: Kapsamlı ve Etkin Çözümlere Doğru" başlıklı çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

Aşırı sağcı, ayrımcı, ırkçı hareketlerin giderek Avrupa merkez siyasetini belirleyen bir nitelik kazandığına değinen Kalın, "10-20 yıl önce 'Olmaz böyle şey, bunlar ırkçı tutumlardır' denilen şeylerin giderek Avrupa siyasetinde, Amerika'da yeni normal olarak kabul edilmeye başladığını görüyoruz. Bu tür İslamofobik, ırkçı yaklaşımların normalleşmesi de kendini demokrasinin, çoğulculuğun, liberalizmin merkezi olarak gören Avrupa'nın temel iddialarını da sorgulanır hale getiriyor." diye konuştu.

"Ayrımcılığa maruz kalanlar Müslüman toplumlar"

İbrahim Kalın, batı toplumlarında üretilen "barbar Müslüman" imajının, Müslüman azınlıkların, İslam ülkelerinin batı toplumlarını ortadan kaldıracağı, onların kültürünü, sanatını, medeniyetini yok edeceği, askeri olarak onları yeneceği şeklinde üretilen söylemler, özellikle İslam ve şiddeti bir araya getiren yaklaşımların gerçekliği ifade etmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugün objektif olarak baktığınız zaman dünyanın en büyük orduları İslam ülkelerinde değil, Müslüman ülkeler dünyanın en büyük ekonomilerine sahip değil, nükleer silahlar, 1-2 ülke hariç, Pakistan hariç, neredeyse hiçbir İslam ülkesinin elinde değil, batılı ülkelerin elinde. Nüfus yoğunluğuna bakıldığında Avrupa'da yaşayan Müslümanların sayısı belli, Amerika'da yaşayan Müslümanların sayısı bellidir. Yaratılan öyle bir hava var ki sanki yarın bir apokaliptik savaş olacak, Müslüman ülkeler dünyanın en ileri silah teknolojileriyle ortaya çıkıp batı toplumlarını ortadan kaldıracak. Böyle bir şey yok. Tam tersine işgal edilen ülkeler Müslüman ülkeler, ayrımcılığa maruz kalanlar Müslüman toplumlar, DEAŞ denilen terör örgütü üzerinden yapılan tahribatın birinci muhatabı Müslümanların kendileri. DEAŞ bugüne kadar, diğer bütün toplulukları bir araya koyun, onlardan çok daha fazla Müslümanı öldürmüştür, çok daha fazla İslam ülkesinde yıkıma yok açmıştır, tarihi eserlerini ortadan kaldırmıştır. Bu belanın muhatabı da Müslüman topluluklar, ama maalesef fatura da onlara kesiliyor."

İslamın tarih sahnesine çıktığından itibaren batıda üç temel İslam algısının öne çıktığını kaydeden Kalın, bunları "dini tehdit algısı", siyasi tehdit algısı" ve "kültürel tehdit algısı" şeklinde sıraladı. Kalın, şunları söyledi:

"Batının dini, siyasi, kültürel tehdit algısını biz bu şekilde kabullenmek zorunda değiliz. Bir arada yaşama tecrübesi ve ahlakı çerçevesinde farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, daha iyi ilkeler çerçevesinde bunları pozitif birer değer haline getirebiliriz. Bunun için öncelikle meselenin doğru tespit edilmesi ve bunun bir sorun olduğunun bütün dünyaya anlatılması gerekiyor. Tedbir alınmazsa 10-20 yıl sonra bu konunun çok daha içinden çıkılmaz, tehlikeli bir noktaya kayacağını bizim her fırsatta, her platformda net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Sadece geçen yıl Almanya'da Müslümanlara dönük 950 civarında saldırı olduğu ifade ediliyor. O insanlar Müslüman, Türk, Arap, Kuzey Afrikalı olduğu için saldırıya maruz kalmaktadırlar. Yılda 950 saldırının Türkiye'de kiliselere yapıldığını veya başka bir Müslüman ülkede havralara yapıldığını düşünün, herhalde bütün dünyayı ayağa kaldırırlardı. Müslümanlara yapılan saldırılar normal bir şeymiş gibi haber olup geçiyor. Bir mesele olarak ne siyasetin ne toplumun ne medyanın ne dini liderlerin meselesi haline geliyor. Avrupa genelinde bu tür saldırılar yeni normal olarak kabul edilmeye başlandı. Buna öncelikle Müslüman toplulukların itiraz etmesi, meseleyi doğru tespit etmesi, hangi argümanlarla konuşacaklarını doğru bilmesi ve yaşadıkları ülkelerdeki haklarını kullanmayı öğrenmesi gerekiyor."

Kalın, meselenin ciddiyeti konusunda net tavır ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün tedbir alınmazsa İslamofobik yaklaşımlar yarın Avrupa'da, batı dünyasında başka felaketlere yol açabilir. Orada yaşayan Müslüman toplulukların kendi temel hak ve hürriyetlerini savunma konusunda daha büyük bir gayret içinde olması gerekiyor. Bunu bilgiyle, hikmetle, cesaretle, koordinasyonla yapmaları gerekiyor. İslam karşıtlığının modern dünyanın yeni normali olarak kabul edilmesine her fırsatta ve her platformda karşı çıkmamız gerekiyor. Biz nasıl başkalarını ötekileştirmekten sarfınazar etmeliysek, başkaları tarafından ötekileştirilmeyi de reddetmek durumundayız. Daha müreffeh, daha adil, daha katılımcı, eşitlikçi bir dünya ancak bu ilkeler üzerinde kurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.