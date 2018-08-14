Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İtalya'ya taziye mesajı
İbrahim Kalın, İtalya'da Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere taziyelerimizi iletiyor, yakınlarına ve İtalyan halkına sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verdi.
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