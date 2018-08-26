Cumhurbaşkanlığı, Zafer Haftası dolayısıyla bir video yayımladı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlandı.



Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya girişini temsil eden kutlu adımın atılma hikayesini anlatan video, "Zafer Haftası vesilesiyle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." notuyla paylaşıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.