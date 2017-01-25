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'Cumhurbaşkanlığı'na 'Evet' diyen ünlü isimlere linç girişimi başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyen ünlü isimlere sosyal medyadan linç girişimi başlatıldı.

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Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum için eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​ başlattı. Dilmen'in kampanyasına Arda Turan, Burak Yılmaz, Murat Boz gibi isimler destek verince sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Özgürce fikirlerini ifade eden ünlü isimlere sosyal medyada küfür ve hakaret edildi.
 
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET
 
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.
 
ARDA'NIN CEVABI
 
Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı. Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi. Şarkıcı Murat Boz da yayınladığı video ile 'Ben de varım' dedi.
 
HAZMEDEMEYEN KÜFÜR ETTİ
 
Ünlü isimlerin özgürce kendilerini ifade etmesi yine bir kesim tarafından hakaretler ve küfürler ile karşılandı. Sosyal medyada linç kampanyası başlatan kullanıcılar Arda Turan, Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz ve Murat Boz'a ağza alınmayacak sözler sarf etti. 'Evet' cevabını hazmedemeyen kullanıcılar, 'Hayır' diyen ünlüleri de kahraman ilan etti.
 
İşte o tweetlerden bazıları:

Yenişafak

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