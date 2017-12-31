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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Fransa ziyareti' hakkında açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretinin ayrıntılarına yönelik açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyaretinin ayrıntılarına yönelik açıklama yaptı:

Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir.

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