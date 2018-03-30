Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ciddiyetten uzak bir yaklaşım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'nın terör örgütü PKK'nın Suriye'deki paravan kuruluşu SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapma arzusuyla ilgili olarak, "Ciddiyetten uzak yaklaşımı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir.