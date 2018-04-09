Cumhurbaşkanlığından haftanın özeti videosu
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programların özeti olan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2-9 Nisan tarihleri arasında katıldığı programların fotoğraflarından ve bilgilerinden oluşan bir video hazırlayan Cumhurbaşkanlığı, videoyu sosyal paylaşım hesabından paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılan üçlü zirveye ilişkin görseller de paylaşıldı.
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