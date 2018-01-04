Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kabine değişikliği' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı gündemine dair bilgi verdi. Kendi açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, kabine değişikliği ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Birileri heralde yine toto loto yapıyor. Şu anda gündemde bir kabine değişikliği söz konusu değil. İyi işleyen bir hükümet var. Ülkenin meselelerine hakim. Gece gündüz çalışan bir hükümet var. Gündemde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.