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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet gazetesinin muhabir, yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun oy çokluğuyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

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