Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5'i tutuklu 20 sanık hakkında açılan davada, mahkeme tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yunus Emre İper'in tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

Firari sanıklar Can Dündar ile İlhan Tanır hakkındaki yakalama infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, reddi istenen heyete ilişkin başkan ve üye hakimlerden yazılı görüş alınarak dosyaya konulması ve dosyanın taleple ilgili karar verilmek üzere üst mahkeme sayılan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın düzeni, kapsamı, izleyici müdahalesi ve sayısının çokluğunu dikkate alarak bir sonraki duruşmanın 9 Mart 2018'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına hükmetti.

Üye hakimden karşı oy

Bu arada, mahkemenin bir üye hakimi, sanıklardan Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay'ın tutuklulukta geçirdiği süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenilmiş olması ve sanıklar hakkında delillerin toplanmış olduğu gözetildiğinde delilleri karartma ihtimallerinin bulunmadığını belirterek, uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada ölçülü olacağı gerekçesiyle Şık, Sabuncu ve Atalay'ın tutukluluk halinin devamına yönelik mahkemenin çoğunluk kararına karşı oy kullandı.