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Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye talepleri reddedildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, 'PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları' iddiasına ilişkin görülen davada, tutuklu 6 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin görülen davada, Akın Atalay ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bazı sanık ve tanıklar dinlenildi.

Sanık avukatları, duruşma başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı’nın, mütalaasına katılmayarak müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Gürsel hakkındaki karar oy çokluğu, diğer 5 sanık hakkındaki karar ise oy birliğiyle alındı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere 25 Eylül’e erteledi.​

 

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