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Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

  • DHA
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Tarık Solak tarafından okunan açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi ile  Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yer alan, 'AKP yanlısı milislere KHK kalkanı' başlıklı haberlerde, şehit ve gazilerimizin terörist bir yapı olarak gösterilmesi bizleri oldukça rencide etmiştir. Bu haberleri yapan tüzel ve gerçek kişi veya kişilerden, davacı ve şikayetçiyiz" denildi. Daha sonra savcılığa giden topluluk adına dernek başkanı Tarık Solak, suç duyurusunda bulundu. 

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