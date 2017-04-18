Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında 'PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.
- AA
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