Cumhuriyet gazetesinden skandal 15 Temmuz haberi

Yöneticileri ve çalışanları FETÖ'den tutuklu olan ve eski genel yayın yönetmeni vatan hainliğinden yargılanan Cumhuriyet gazetesi yine FETÖ'ye tam destek veren ve 15 Temmuz ruhuna hakaret eden bir haber yayımladı.

'Gencecik zihinlere 15 Temmuz istismarı' başlığıyla verilen haberde 15 Temmuz ruhunun yaşatılmasını istemeyen gazete aynı zamanda teröristbaşı Gülen'e de sahip çıktı.