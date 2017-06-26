Cumhuriyet gazetesinden skandal 15 Temmuz haberi
Yöneticileri ve çalışanları FETÖ'den tutuklu olan ve eski genel yayın yönetmeni vatan hainliğinden yargılanan Cumhuriyet gazetesi 15 Temmuz hakkında skandal bir habere imza attı.
Yöneticileri ve çalışanları FETÖ'den tutuklu olan ve eski genel yayın yönetmeni vatan hainliğinden yargılanan Cumhuriyet gazetesi yine FETÖ'ye tam destek veren ve 15 Temmuz ruhuna hakaret eden bir haber yayımladı.
'Gencecik zihinlere 15 Temmuz istismarı' başlığıyla verilen haberde 15 Temmuz ruhunun yaşatılmasını istemeyen gazete aynı zamanda teröristbaşı Gülen'e de sahip çıktı.
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