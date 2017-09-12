Cumhuriyet, Myanmar'daki tecavüzcü albayın sesi oldu
Myanmar ordusundan bir albayın Arakan'da Müslüman kadınlara tecavüz ve işkence gerçeğini yalanlamaya kalkışması tepkilere yol açarken, Cumhuriyet gazetesinin haberi sunuş biçimi insanlıktan utandırdı. Yaşananlara 'iddia' diyen Cumhuriyet, açıklamayı 'cevap' niteliğiyle paylaştı.
Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele yalanıyla Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Cumhuriyet soykırım acısını körükledi
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bu yılın başında yayınladığı raporda, Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in Independent'a dayandırdığı haberin sunum biçimi ise insanlıktan utandırdı.
Myanmarlı bir albayın suçlamalar karşısında yaptığı "Şu kadınlara bakın, kim onlara tecavüz etmek ister?" açıklaması tepkilere yol açtı.
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