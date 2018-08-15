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Cumhuriyet Savcısı ByLock'tan gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesi Cumhuriyet Savcısı M.A.A, “ByLock” kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullandığı tespit edilen M.A.A., görevden uzaklaştırıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
 

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