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Cumhuriyet yazarından Kurban Bayramı'na çirkin saldırı: Bayram yok; kurban yalan

Cumhuriyet Gazetesi'nin rasta saçlı, bandanalı, hippi yazarı Mine Söğüt, Kurban Bayramı için skandal bir yazıya imza attı.

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MİT TIR'ları ihanetinin baş aktörü Cumhuriyet Gazetesi Türkiye düşmanlığının yanına İslam düşmanlığını da ekledi.
 
Gazetenin yazarlarından Mine Söğüt'ün "Kurban psikolojisinin elli tonu" başlığıyla yayımlanan yazısında alenen Kurban Bayramı aşağılandı.
 
"BAYRAM YOK, KURBAN YALAN"
 
Sözde yazar köşesinde "Bayram yok; kurban yalan. İnsan her fırsatta hem kendine hem de diğer her şeye saldıran gelişmiş ve tehlikeli bir hayvan.  İşte bu insan; koyun, dana, koç, boğa yerine mesela tanrılara kalbiyle beynini kurban etse bir kere de?" dedi.
 
SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
 
Söğüt'ün skandal yazısını okuyanlar sosyal medyada yazıya büyük tepki gösterdi.
 
 
(Haber7)

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