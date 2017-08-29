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Cumhuriyet yazarından skandal açıklama: Irak yerine Türkiye'nin komşusu Kürdistan olmalıdır

Barzani'nin ajansı Rudaw'a konuşan Aslı Aydıntaşbaş, 'Irak yerine Türkiye'nin komşusu Kürdistan olmalıdır' dedi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Türkiye için kötü bir durum teşkil etmediğini belirtti.
 
"IRAK KÖTÜ BİR KOMŞU"
 
Aydıntaşbaş, "Güney Kürdistan'ın bağımsızlığının Türkiye'ye sadece faydası vardır. Irak Kürdistan'ı neredeyse bağımsızlıkla yönetiliyor ve Türkiye için çok iyi bir komşu. Üstelik Irak kötü bir komşu. Türkiye açısından böyle bir Bağdat ile komşu olmak yerine arada Kürdistan'ın olması çok daha iyi bir durumdur." sözleriyle referanduma destek verdi.

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