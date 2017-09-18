Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete darp edilip kaçırıldı

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir danışmanlık şirketi bulunan Sevilay Kale Çete, iddiaya göre eşi Uğur Çete ve kızı Duygu Çete yanında olduğu esnada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek, kaçırıldı. Çete'den haber alınamazken, eşi ve kızı olayda yaralandı.

Duygu Çete'nin annesinin kaçırıldığı aracın plakasını polise vermesi üzerine soruşturma başlatan polis A.K. isimli şahsı aramaya başladı. Bir süre sonra Sevilay Çete'nin saldırganlar tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine bırakıldığı ileri sürüldü. Bulunan kadının vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenirken polis, saldırganların peşine düştü.

Olayla ilgili aranan A.K.'nın, Sevilay Kale Çete'nin oğlu Kılıç Kale'nin iş ortağı olduğu ileri sürülürken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.