Cumhuriyet'in manşetlerini FETÖ atmış

Kurulduğu tarihten yakın döneme kadar eski Türkiye artıklarının tetikçiliğini yapan Cumhuriyet gazetesinin FETÖ kontolüne girdikten sonra örgüt eliyle attığı manşetler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye yansıdı. İddianamede, 2013 yılında FETÖ'nün ele geçirdiği Cumhuriyet'te MİT TIR'ları komplosundan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden teröristlerin görüntülerine kadar birçok manşetin örgütün talimatıyla gazetede yayınlandığı tespitine yer verildi.

İŞTE O MANŞETLER

Cumhuriyet iddianamesinde, gazetenin Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmenliği döneminde terör örgütlerin etkisinde attığı manşetler şöyle sıralandı:

- "Ya Apo Kandil'e ya biz İmralı'ya"

(15 Mart 2015) Cumhuriyet'in tutuklu muhabiri Ahmet Şık'ın terör örgütü elebaşı Cemil Bayık'la yaptığı röportaja yer verildi. Terörist Bayık'ın açıklamaları kamuoyuna duyuruldu.

- "Kandil'den Hakan Fidan için açıklama"

(16 Mart 2015) Şık'ın terörist Bayık ile yaptığı röportajın devamında, MİT Müsteşarı Fidan hakkında birçok yalan ifade yer aldı.

- "MİT suç işledi"

(7 Mart 2015) Yasadışı şekilde MİT TIR'larını durdurtan FETÖ'cü savcı Aziz Takçı'nın görüşlerine yer verildi, MİT'e yönelik ağır ithamlarda bulunuldu.

- "Erdoğan'la IŞİD'i yenemeyiz"

(10 Mart 2016) "Kulis" adı altında Pentagon'un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teröre destek söylemi üzerinde durduğu öne sürüldü, ABD ağzıyla Türkiye karalandı.

- "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar"

(29 Mayıs 2015) Gezi kalkışmasının 2. yıldönümünde atılan manşet. FETÖ tarafından durdurulan MİT TIR'larına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı, Türkiye "teröre destek veren ülke" olarak dünyaya lanse edildi.

- "Nusaybin yerle bir"

(5 Haziran 2016) Terör örgütü PKK'nın çukurlar kazarak şehirleri yaşanmaz kılmasına karşın güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar PKK ağzıyla haberleştirildi.

- "Bodrum'a baskın: onlarca ölü"

(7 Şubat 2016) Cizre'de öldürülen PKK'lı teröristlerin sivil vatandaşmış gibi yansıtıldığı kirli algı içeren haber.

- "Hükümetin planı, seçim sonrası savaş"

(31 Mayıs 2015) Cumhuriyet'in muhabiri Ayşe Yıldırım'ın terör örgütü elebaşı Cemil Bayık ile görüşmesi, gazetede haber olarak yer aldı. Bayık'a PKK propagandası yaptırıldı.

- "Yüce Divana gitse hayatı bitmiş olurdu"

(24 Ocak 2015) Dönemin Cumhuriyet GYY'si firari Can Dündar, bir diğer firari 17 Aralık'ın FETÖ'cü savcısı Celal Kara ile görüşmesi gazetede haberleştirildi.

- "1 Numara Erdoğan'dı"

(25 Ocak 2015) FETÖ'cü savcı Celal Kara'nın 17 Aralık yargı darbesinde hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu Can Dündar'a itiraf ettiği haber.

- "Tekbirle patlattı"

(28 Nisan 2016) Bursa Ulu Cami avlusunda sivilleri hedef alan PKK'lı canlı bombanın tekbir getirdiği yalanı Cumhuriyet'te manşetten yayınlandı.

- "Pimi çektiler"

(18 Aralık 2013) 17 Aralık yargı darbesinin işlendiği manşette, operasyonu FETÖ'nün yaptığı açıkça vurgulandı.

- "Gece yarısı bir el durdurdu"

(17 Ocak 2014) İBB İtfaiye ve bazı belediyelere yönelik operasyon başlatıldığı ancak gece yarısı gelen emirle başlamadan durdurulduğu öne sürüldü. Adliyedeki FETÖ'cülerin başlattığı başarısız operasyonla ilgili bilgiler Cumhuriyet'e servis edildi.

- "O savcılar gitti"

(17 Ocak 2014) 17-25 Aralık kumpası, Ergenekon ve Balyoz davalarının savcılarıyla ilgili yapılan haberde FETÖ'nün savcıları savunuldu.

- "Yedi Tır'lık kriz"

(19 Ocak 2014) Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda MİT TIR'larına FETÖ tarafından yapılan operasyonun ayrıntılarını örgüt, Cumhuriyet'te yayınlattı.

- "Çöküş korkusu"

(2 Ocak 2014) FETÖ'nün AK Parti'yi hedef alarak yerel seçimler öncesi yeni operasyonların yapılabileceğine dair ifadelerin yer aldığı haber.

- "Katliam ülkesi"

(10 Ocak 2016) Terör örgütü DEAŞ'ın Sultanahmet'te düzenlediği saldırı, Türkiye haritasının kanla kaplı bir fotomontajıyla yayınlandı.

- "Kadınlar Çevik'e saldırdı"

(4 Mart 2016) Çevik Kuvvet ekiplerine silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin haberi gazetede cinsiyet üzerinden öne çıkarıldı, terörist olduklarına dair tek bir ifadeye yer verilmedi.

- "Berkin Baskını"

(1 Nisan 2015) Çağlayan Adliyesi'ni basarak Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden 2 teröristin haberi, canilerin savcı Kiraz'ın başına silah dayadığı ve terör örgütü DHKP-C'nin sözde bayrağının yer aldığı fotoğraf karesi ile haberleştirildi.

- "Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem" (1 Nisan 2015) Muhabir Ahmet Şık'ın savcı katilleriyle yaptığı görüşme gazetede aynen yayınlandı, katillerin propagandası yapıldı. (Yeni Akit)