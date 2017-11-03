Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cüneyt Çakır İsveç - İtalya maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İsveç ile İtalya takımları arasında 10 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri Play Off müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Stockholm şehrindeki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı yerle bir ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil ve Sincar'ı yerle bir ederiz

Tarihin en acı dolu kareleri

Tarihin en acı dolu kareleri

İşte en fazla kazandıran meslekler! Yıllık kazançları şaşırtıyor

İşte en fazla kazandıran meslekler! Yıllık kazançları şaşırtıyor

Ordulu genç lüks aracı 4 liraya aldı

Ordulu genç lüks aracı 4 liraya aldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA